Preapertura tortora, lo stop sull’app dopo 2 ore di caccia

Alle 8.21 la comunicazione del raggiungimento dell'80% del carniere massimo di 2971 esemplari e la fine della giornata di preapertura

I cacciatori hanno ricevuto lo stop sul proprio cellulare, attraverso l’app di PuntoZero, alle 8.21, poco meno di due ore dopo l’inizio della caccia alla tortora. “Sono stati raggiunti i limiti previsti per questa sessione. La determinazione dirigenziale di interruzione attività viene pubblicata sul portale regionale”. Questa la scritta che comunicava il raggiungimento della quota dell’80% dei capi abbattuti rispetto al carniere massimo previsto di 2971 esemplari.

Uno stop anticipato all’80% così da non sforare il numero massimo tra i tempi di invio del messaggio e l’applicazione di ciascun cacciatore uscito per la preapaertura. Un numero, sembra, sensibilmente inferiore rispetto alle circa 27mila password messe a disposizione. Tra cacciatori che non praticano più attivamente e quanti hanno deciso di non prendere parte alla preapertura alla tortora.

Alle 8.06 era invece arrivato il messaggio arancione, il preallert che informava del raggiungimento del 60% dei capi abbattuti (1042 esemplari).

Tecnicamente il sistema ha funzionato, con qualche problema evidenziato solo per quanto riguarda quel “-23” da inserire nella registrazione, che ha costretto qualche cacciatore a ripetere la procedura, dopo aver chiesto informazioni ai rappresentanti della propria associazione venatoria.