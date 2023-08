Preapertura tortora, a caccia solo dove c’è internet

Le regole dettagliate sull'utilizzo dell'app deliberate dalla Regione Umbria

Alle zone dove è per legge vietato l’esercizio venatorio, i cacciatori che in Umbria il 2 settembre vorranno partecipare alla preapertura alla tortora dovranno aggiungere anche quelle non coperte dal segnale internet.

Lo prevede la delibera con cui la Giunta regionale indica le modalità della giornata di preapertura, anche quest’anno, dopo l’esperimento del 2022. Solo che quest’anno le indicazioni della Regione sono chiare sulle modalità di svolgimento.

E al punto 2 sub. b del secondo comma della delibera in questione viene scritto espressamente: “nel caso di impossibilità di accesso per mancanza di collegamento (assenza del segnale), il prelievo non può essere effettuato”. Niente caccia, dunque, nelle zone non coperte dal segnale internet. Con i confini del segnale che, trattandosi di zone isolate, spesso non sono ben definibili.

Cacciatori, dunque, con uno sguardo alle tortore e uno al cellulare. Per vedere se in quel punto c’è campo (pena la sanzione). E in attesa dell’allert che decreterà la fine della giornata di preapertura, una volta raggiunto il numero massimo dai capi che si possono abbattere nella regione. Oltre al limite personale del carniere, che è di 5 capi.

Le regole dell’app

Queste le altre regole per l’utilizzo dell’app conta-tortore.

I cacciatori devono procurarsi le credenziali di accesso all’applicativo web predisposto dalla Regione (indirizzo: www.abbattimenti.regione.umbria.it) dove devono essere inseriti obbligatoriamente tutti i

capi abbattuti.

Prima di procedere al prelievo, “collegarsi all’applicativo web predisposto dalla Regione, inserendo le proprie credenziali di accesso (nr. tesserino di caccia e password); nel caso di impossibilità di accesso per mancanza di collegamento (assenza del segnale), il prelievo non può essere effettuato”.

Immediatamente dopo l’abbattimento accertato, occorre “inserire nell’applicativo web la segnalazione del capo abbattuto e subito dopo marcare negli appositi spazi il tesserino cartaceo”.

Un messaggio preventivo avvertirà quando si è arrivati al 60%. L’attività venatoria va poi immediatamente sospesa una volta che compare sull’app il messaggio del raggiungimento dell’80% del numero massimo del carniere.