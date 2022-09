Preapertura, la tortora non è a rischio: “Servono censimenti più precisi”

Tesserini cartacei e app

I due consiglieri leghisti ritengono necessaria un’accurata analisi dei tesserini venatori riconsegnati dai cacciatori alle associazioni venatorie. “Così da capire – spiegano – quali sono stati i capi prelevati negli anni passati su tutto il territorio regionale. Iniziando da quei tesserini che sono già nella disponibilità degli archivi regionali”.

Le tortore ci sono

I cacciatori che hanno scaricato l’applicazione creata da PuntoZero, già alle 9.10 di giovedì 1° settembre hanno ricevuto il messaggio di sospendere l’attività, poiché era stato raggiunto l’80% del carniere. “Uno stop arrivato con netto anticipo -commentano Mancini e Puletti – che testimonia che nella nostra regione è presente un’ingente quantità di tortore selvatiche. Che ci siano molti capi, sicuramente più di quanti ne siano stati considerati, dimostra che la specie è stata salvaguardata, pertanto è un dato positivo che testimonia la salubrità del nostro ambiente, garantita anche grazie al lavoro dei nostri agricoltori – sottolineano – ma è importante che per il prossimo anno l’Osservatorio Faunistico Regionale fornisca studi completi e che le soluzioni possibili non vengano raggiunte a qualche giorno dall’avvio della stagione venatoria, costringendo cacciatori e associazioni venatorie ad una affannosa rincorsa per adempiere agli obblighi previsti”.

“Osservando il Piano nazionale della tortora – evidenziano – era evidente anche all’occhio non esperto che la tortora selvatica non era affatto a rischio estinzione. L’unica cosa estinta di fatto ormai è il buonsenso e la totale non conoscenza della realtà venatoria da parte di alcuni. Grazie alla Lega qualcosa di importante per l’attività venatoria è stato fatto, ma non è sufficiente – concludono Mancini e Puletti – continueremo a batterci a ogni livello istituzionale affinché le istanze di buonsenso provenienti dal mondo venatorio e agricolo vengano tenute in considerazione”.