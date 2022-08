Preapertura alla tortora, c’è chi non si arrende

“La Regione sia più vicina ai cacciatori”

“Non facciamo demagogia – avverte il Cpa – siamo consapevoli che a dieci giorni dall’apertura non è così facile ripristinare la data del 1° settembre. Anche se ‘volere è potere’, quindi crediamo che se la Regione volesse essere più vicina ai cacciatori umbri, come ultimamente non ci sembra che sia, potrebbe comunque risolvere questa problematica”.

Liurni: almeno tortora nella terza domenica

Il presidente regionale Cpa Angelo Liurni aggiunge: “Se ciò non fosse possibile, comunque chiedo alla Regione che venga ripristinata la specie tortora nel Calendario venatorio almeno per la terza domenica di settembre, anche perché ci potrebbe dare un aiuto per la preapertura del prossimo anno, visto che chi dovrebbe effettuare i famigerati censimenti ha paura di sporcarsi le scarpe di terra, quindi saranno comunque i cacciatori a monitorare e censire la specie tramite i tesserini venatori”.

Il danno per l’economia

Liurni ricorda che i cacciatori umbri sono ad alta vocazione migratorista. E quindi aggiunge: “Inoltre, questa mancata preapertura – aggiunge Liurni – oltre ad essere irrispettosa nei confronti dei cacciatori umbri, arreca danni non solo direttamente a noi, ma anche a tutto l’indotto, comprese armerie e negozi vari di articoli per la caccia. E considerando il periodo storico non proprio positivo – conclude – si tratta di una ulteriore bastonata al PIL umbro”.