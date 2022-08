Pranzo di Ferragosto...sul confine regionale | A tavola i sindaci di Pietralunga e Apecchio - Tuttoggi

Il tavolo è stato collocato esattamente nella linea che divide i due Comuni, in località Pian della Serra | Un'iniziativa inedita che rinsalda i rapporti di amicizia e tradizione tra i municipi

Inedito pranzo di Ferragosto al ‘confine’ fra due regioni – Umbria e Marche – e due Comuni – Pietralunga e Apecchio – uniti da vincoli di amicizia, storia, tradizione e piacere della buona cucina.

La tavola con tovaglia a quadri bianchi e rossi, come nella migliore tradizione contadina, piatti e bicchieri in sintonia con l’ambiente verde e incontaminato, e ovviamente un menù rigorosamente preparato da chef locali, dall’antipasto al dolce, il tutto innaffiato da bollicine e vino a chilometro zero prodotto su entrambi i versanti del territorio.