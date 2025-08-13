 Pranzo di Ferragosto al ristorante per oltre 5 milioni di clienti - Tuttoggi.info
Pranzo di Ferragosto al ristorante per oltre 5 milioni di clienti

ItalPress

Pranzo di Ferragosto al ristorante per oltre 5 milioni di clienti

Mer, 13/08/2025 - 18:02

ROMA (ITALPRESS) – Saranno oltre 5 milioni, tra residenti e turisti, i clienti per il pranzo di ferragosto negli oltre 91 mila ristoranti aperti, pari al 70% del totale. E’ quanto emerge da un’analisi di FIPE – Confcommercio, secondo cui la maggior parte dei ristoranti offrirà un menu “all inclusive” a un prezzo medio di 61 euro a persona, per una spesa complessiva stimata di 314 milioni di euro. Le scelte gastronomiche riflettono le tradizioni culinarie locali: piatti di pesce nelle località marine, specialità di carne e selvaggina nei borghi, pasta fresca, funghi, salumi e formaggi nei centri montani. Tra i dolci, tiramisù, gelato e strudel restano i preferiti dagli italiani. I numeri confermano il ruolo ce ntrale dei pubblici esercizi nella vita sociale del Paese. La spesa complessiva degli italiani per i consumi fuori casa nel mese di agosto toccherà i 9,3 miliardi di euro, di cui 5,4 miliardi nei ristoranti e 1,8 miliardi nei bar. In particolare, la cena rappresenta il momento di consumo principale, con una spesa prevista di 4,9 miliardi, seguita dal pranzo, dagli aperitivi e dalle colazioni al bar. Le sagre e le fiere, altra tradizione del mese, attrarranno consumi per circa 500 milioni di euro.
