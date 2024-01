ROMA (ITALPRESS) – “L’ufficio di Presidenza del Gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera ha adottato in data odierna, in via d’urgenza, la misura cautelare della sospensione dal gruppo stesso dell’onorevole Emanuele Pozzolo”. Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, in merito alla vicenda dello sparo al veglione di capodanno a Rosazza, nel Biellese.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).