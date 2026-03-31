Power Talks: il potere della comunicazione - Puntata del 31/3/2026 - Tuttoggi.info

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Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 31/3/2026

ItalPress

Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 31/3/2026

Mar, 31/03/2026 - 12:03

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MILANO (ITALPRESS) – La comunicazione non è solo racconto. È responsabilità. Perché una parola sbagliata può avere un impatto reale. Sulla reputazione. E, nel caso di aziende quotate, anche sul mercato. Nella nuova puntata di Power Talks – Il potere della comunicazione – format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates – abbiamo intervistato Giovannantonio Macchiarola, oggi in ENAV con un ruolo che integra comunicazione, relazioni istituzionali e internazionali. Un punto è chiaro: la comunicazione non è separata. Si costruisce insieme al vertice, in linea con la visione dell’Amministratore Delegato. Ogni messaggio – sui media, in TV, sui social – è una scelta strategica. Da un lato il dialogo con le istituzioni. Dall’altro la capacità di arrivare ai cittadini. E allora il racconto diventa concreto. ENAV entra in scena quando si stacca il finger dall’aereo e accompagna ogni fase fino all’atterraggio. Tutto quello che succede in mezzo è responsabilità. Comunicare questo significa trasformare complessità in fiducia.
(ITALPRESS).
abr/mrv

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