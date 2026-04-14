Power Talks: il potere della comunicazione - Puntata del 14/4/2026 - Tuttoggi.info

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Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 14/4/2026

ItalPress

Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 14/4/2026

Mar, 14/04/2026 - 12:03

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ROMA (ITALPRESS) – L’energia non si vede. Ma senza energia, si ferma tutto. Nella sesta puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, nuovo format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista Nur El Gawohary, Vice President Relazioni Esterne Ansaldo Energia. Un confronto su uno dei temi più complessi da comunicare: l’energia. Perché è ovunque, ma resta invisibile. E diventa evidente solo quando manca. La sfida è chiara: raccontare ciò che c’è dietro. Macchinari, tecnologia, filiere industriali, competenze. Un sistema che coinvolge centinaia di aziende e migliaia di persone. Ma soprattutto, tradurre tutto questo in qualcosa che le persone possano capire. Perché il rischio è uno: se non comunichi, qualcuno lo farà al posto tuo. E non sempre nel modo corretto. Dalla sicurezza energetica alla transizione, fino al nucleare di nuova generazione, la comunicazione diventa decisiva per creare consapevolezza, contesto e fiducia. Perché senza comprensione, non esiste dibattito. E senza comunicazione, non esiste scelta.
mrv/abr

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