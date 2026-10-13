Power Talks: il potere della comunicazione - Puntata del 13/10/2026 - Tuttoggi.info

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Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 13/10/2026

ItalPress

Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 13/10/2026

Mar, 13/10/2026 - 14:03

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ROMA (ITALPRESS) – Nella ventottesima puntata di “Power Talks, il potere della comunicazione”, format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, Jessica Nicolini intervista Giulia Fasanella e Vittorio Maio, cofondatori e copresidenti di Rarementis, una fondazione nata dall’incontro di due famiglie e dalla volontà di trasformare un’esperienza personale in un progetto capace di sostenere anche gli altri. Al centro del loro impegno ci sono le persone con disabilità del neurosviluppo e malattie neurologiche complesse, insieme alle famiglie che ogni giorno affrontano difficoltà spesso sconosciute a chi le osserva dall’esterno. Perché ciò che per molti rappresenta un gesto ordinario, può richiedere un’organizzazione complessa. È da questa consapevolezza che nasce Rarementis: creare una rete e costruire contesti realmente capaci di accogliere bisogni differenti, senza lasciare sole le famiglie. Perché comunicare, in questo caso, significa rendere visibile ciò che spesso non si vede, creare consapevolezza e contribuire a costruire una società nella quale l’inclusione non sia soltanto un principio, ma una possibilità reale, ogni giorno.
mrc/azn

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