 Power Talks: il potere della comunicazione - Puntata del 10/3/2026 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 10/3/2026

ItalPress

Power Talks: il potere della comunicazione – Puntata del 10/3/2026

Mar, 10/03/2026 - 12:02

Condividi su:


MILANO (ITALPRESS) – Con la prima puntata, prende il via sul network dell’Italpress, “Power Talks, il potere della comunicazione”, nuovo format editoriale nato dalla collaborazione tra Italpress e Philia Associates, società milanese di comunicazione strategica e relazioni istituzionali. Un appuntamento settimanale di 15 minuti dedicato all’analisi dell’attualità economica, politica e sociale dal punto di vista della comunicazione, del soft power e della capacità di incidere nei processi decisionali. Power Talks non racconta i fatti: racconta come i fatti vengono costruiti, interpretati e governati.
A tenere a battesimo Power Talks è Claudio Brachino, che conduce la prima puntata in dialogo con Giovanni Toti, Senior Partner di Philia Associates, e Gaspare Borsellino, direttore di Italpress.
Power Talks sarà condotto dai Senior Partners di Philia Associates: Paolo Liguori – decano del giornalismo italiano, tra le voci più riconoscibili del dibattito pubblico nazionale; Andrea Ruggieri – giornalista, opinionista ed ex parlamentare, già stretto collaboratore di Silvio Berlusconi; Jessica Nicolini – giornalista, portavoce e capo della comunicazione della Regione Liguria per quasi un decennio.
gsl/mrv/abr

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!