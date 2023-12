Povertà in aumento a Terni: le attività della Caritas diocesana e dell'Associazione San Martino - Tuttoggi.info

"In tutte le azioni della Caritas deve emergere il vangelo, annuncio di una buona notizia rivolta soprattutto agli ultimi, ai più poveri".

“Nel nostro territorio povertà e bisogni sono in aumento“: così don Giuseppe Zen, direttore della Caritas della diocesi di Terni-Narni-Amelia, ha aperto la conferenza stampa per la presentazione delle attività svolte dalla Caritas diocesana e dall’Associazione di volontariato San Martino.

Presso la mensa San Valentino di Terni, giovedì 28 dicembre, anche Francesco Antonio Soddu, vescovo della diocesi di Terni, Narni e Amelia, e Martina Tessicini, presidente dell’Associazione di volontariato San Martino.

Soddu: “Le persone all’interno della chiesa non trascurino la carità”

“Caritas – ha dichiarato il vescovo Soddu – non si trova solo a gestire servizi: se riducessimo le attività soltanto ai servizi non faremmo il nostro dovere. Caritas è espressione educativa della chiesa che sensibilizza alla carità e all’amore di Dio. Le persone all’interno della chiesa non trascurino la carità”.

I dati

Nel 2023, stando a quanto riportato, si sono rivolte alla Caritas e all’associazione San Martino 5014 persone, 875 in più rispetto allo scorso anno. I servizi offerti sono stati molteplici: 30.000 pasti consumati alla mensa e 7.000 da asporto; 82.486 pezzi di prodotti alimentari ritirati presso l’Emporio della Solidarietà di via Vollusiano, a Terni, e ad Amelia; 35.000 capi di vestiari distribuiti presso l’Emporio della Solidarietà; servizio doccia per 91 persone; 20 colloqui effettuati dal Centro di Ascolto nel carcere di Terni; 240 immigrati accolti; 40 vittime di tratta accolte all’interno del progetto Free Life; 153 donne maltrattate prese in carico dal Centro Libere Tutte; 10 donne vittime di violenza prese in carico dalla Casa Rifugio Maria Lopez di Rieti; 159 interventi erogati grazie al contributo 8×1000; 51 persone prese in carico dallo sportello del lavoro con il progetto Centro Servizi per la Povertà; 66 colloqui effettuati dallo sportello legale; 41 colloqui allo sportello psicologico; 37 adesioni al corso di educazione finanziaria; 17 adesioni al percorso formativo di supporto alla genitorialità; 17 adesioni al percorso formativo di alfabetizzazione digitale; 5 tirocini formativi con il Progetto Formati e Avviati al Lavoro; 44 persone inserite nel corso di formazione empowerment; 29 persone inserite nel corso di formazione di sicurezza specifica e generale; 12 persone inserite nel corso di carrello elevatore; 30 persone inserite nel corso di HACCP; 47 persone preso in carico dallo sportello lavoro; 25 beneficiarie del Progetto Scarpe Rosse hanno partecipato al corso di educazione alla salute; 24 beneficiarie del Progetto Scarpe Rosse hanno partecipato al corso di educazione finanziaria; 57 volontari del servizio civile universale sono stati seguiti in attività di tutoraggio e orientamento lavorativo.

“I poveri sono persone con un volto e un’anima”

“A Terni – ha sottolineato Don Giuseppe Zen – cresce il disagio per famiglie e imprese: la mensa, quest’anno, ha visto un incremento del 20%.

“Ricordiamoci che i poveri sono persone con un volto e un’anima: evitiamo di fermarci alle statistiche. In tutte le azioni della Caritas deve emergere il vangelo, annuncio di una buona notizia rivolta soprattutto agli ultimi, ai più poveri”.

Tessicini: “Intendiamo continuare a collaborare con le realtà parrocchiali”

Avendo registrato un aumento su tutti i nostri servizi, abbiamo deciso di aumentarli e potenziarli”, ha aggiunto infine Martina Tessicini. “Intendiamo continuare a collaborare con le realtà parrocchiali: grazie al dialogo siamo riusciti a prendere in carico sempre più persone, a comprendere le loro necessità”.