Pouchite cronica, verso nuovi standard di cura - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Nuove speranze per la Pouchite, la complicanza che può insorgere nei pazienti con colite ulcerosa in seguito a proctocolectomia con confezionamento di pouch ileale. Se ne è parlato durante “Made for More”, evento organizzato a Roma da Takeda, alla presenza di circa 300 clinici. A causa dei sintomi – tra cui diarrea, dolore e crampi addominali, ma anche febbre e disidratazione – la qualità di vita di chi soffre di questa patologia è significativamente compromessa. Ma un farmaco biologico, il vedolizumab, sta dimostrando la propria efficacia.

f04/fsc/gsl