Potenziamento dell'ospedale di Assisi, prima assemblea per il comitato - Tuttoggi

Il cinque marzo riunione in Comune in presenza e in streaming

Si terrà il 5 marzo 2022 ad Assisi nella Sala della Conciliazione l’assemblea del comitato per il potenziamento dell’ospedale di Assisi al quale – secondo le cifre diffuse dai promotori – hanno aderito 600 cittadini e oltre 1300 fan sulla pagina Facebook. L’incontro avverrà in presenza, fino ad esaurimento posti , per gli Operatori Sanitari e per i rappresentanti delle Associazioni. Tutti i Cittadini potranno seguire l’evento nella diretta streaming.

Il Comitato è sorto spontaneamente a seguito della divulgazione del Piano Sanitario Regionale che prevede un ulteriore depotenziamento dell’ospedale di Assisi e conseguentemente delle strutture socio-sanitarie del nostro territorio, di cui in parte neanche si fa menzione. Lo scopo che il Comitato si pone è quello di supportare l’azione delle Istituzione Comunali, volta ad ottenere una revisione del Piano in questione, dopo che i cinque sindaci del comprensorio hanno firmato un documento in tal senso. Per il Comitato per il potenziamento dell’ospedale di Assisi, “il Piano Sanitario Regionale mortifica un territorio che contribuisce come nessun altro, attraverso il turismo e non solo, all’economia dell’intera Regione e al suo prestigio internazionale. Il momento dell’impegno è adesso, perché non prevalgano considerazioni miopi e avventate. Non pensino a Perugia – conclude la nota – di agire senza tenere conto dei nostri diritti e dei nostri interessi“.