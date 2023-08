Posticipati i lavori al Pontile Punta Navaccia, ma si resta senza collegamenti per Isola Maggiore

I lavori prenderanno il via il 24 settembre, ma ancora nessuna risposta sulla richiesta di collegamenti alternativi da Tuoro a Isola Maggiore

Posticipato di 20 giorni l’inizio dei lavori per il rifacimento del Pontile di Punta Navaccia, Che quindi prenderanno il via il 24 settembre prossimo.

“Una decisione che ci consente di tirare un sospiro di sollievo e per la quale ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Tuoro Sul Trasimeno” commentano gli abitanti di Isola Maggiore e quanti, in quell’area vivono e lavorano. E che avevano chiesto collegamenti alternativi tra Isola Maggiore e Tuoro, per limitare i disagi a seguito dello stop dovuto appunto ai lavori al pontile. Aspetto, questo, sul quale non hanno avuto risposta. “Questo – lamentano – causerà disagi importanti non solo ai residenti, ai gestori delle attività commerciali e ai turisti, ma anche ai tanti cittadini che sull’Isola hanno una casa sulla quale pagano regolarmente le tasse”.

“Pur consapevoli dell’importanza di questi lavori, che anzi per troppi anni sono stati rinviati – ribadiscono – stare per sei mesi senza collegamenti alternativi tra Tuoro e Isola rappresenta un problema che merita l’attenzione delle istituzioni”.