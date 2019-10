Poste italiane proroga “Seguimi” per i terremotati, ecco come riattivarlo

Per agevolare i cittadini colpiti dagli eventi sismici degli scorsi anni, Poste Italiane informa che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di poter usufruire gratuitamente del Servizio Seguimi. I cittadini della Valnerina negli ultimi mesi avevano lamentato proprio come il servizio non fosse più attivo gratuitamente, ora invece arriva la proroga.

Il servizio, rivolto a quanti non hanno ancora definito la propria situazione abitativa, – ricorda Poste italiane – permette di ricevere automaticamente dal vecchio al nuovo indirizzo la propria corrispondenza. L’attivazione del Servizio Seguimi a titolo gratuito è possibile esclusivamente attraverso il numero verde gratuito 800 003 333. Il Servizio potrà essere richiesto a partire da lunedì 21 ottobre e sarà valido fino al 31 dicembre 2020.

Possono usufruire della proroga o attivare il servizio gratuitamente i cittadini dei Comuni di: Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto, Vallo di Nera.

Con l’iniziativa Poste Italiane intende ribadire solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite.

