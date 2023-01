Poste a Castiglione del Lago, serve più efficienza e consegne più veloci - Tuttoggi

“Aprire lo sportello anche nelle ore pomeridiane, come richiesto, oltre a snellire l’afflusso degli utenti, consentirebbe un servizio più ampio ed efficace, come del resto Poste Italiane garantisce in altre realtà a noi vicine, ad esempio Camucia e Chiusi”.

La consegna postale

Da un po’ di tempo, anche la consegna a domicilio della posta ordinaria non soddisfa i cittadini. Vengono segnalati eccessivi ritardi nella distribuzione della posta, situazioni che possono creare apprensione in particolare ai più anziani e in difficoltà”. Denunciano i due portavoce.

“In particolare, la consegna degli avvisi di pagamento delle utenze domestiche oltre la scadenza, per eccessiva giacenza presso Poste, implica in taluni casi dover pagare la maggiorazione del corrispettivo dovuto o altri provvedimenti nei confronti dell’utente”.

L’appello dell’associazione è poi all’amministrazione comunale per “attivare un confronto con Poste Italiane, per trovare quelle soluzioni che i cittadini attendono”.

