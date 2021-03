Positivo al Covid, trovato in giro in auto: denunciato dalla polizia

Lo straniero, con precedenti penali, è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Assisi, che hanno verificato la banca dati Asl

Positivo al Covid, andava in giro in auto. L’uomo, cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina, classe 1981, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, aveva l’obbligo di dimora nel Comune di Assisi.

Ma dalla consultazione della banca dati Asl, effettuata dagli agenti di polizia che lo hanno fermato, l’uomo risultava positivo al Covid, unitamente all’intero e numeroso nucleo familiare.

Verificata la sua posizione con il Distretto sanitario locale, che ne confermava lo stato di isolamento a seguito della positività riscontrata settimane prima, gli agenti di polizia lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per violazione dell’obbligo di isolamento. E gli hanno sequestro l’auto.

Anche il Commissariato di Assisi, sulla base delle indicazioni fornite dalla Prefettura, ha accentuato i controlli per le violazioni delle norme anti Covid. L’Assisano in questa fase risulta uno dei territori a maggior incidenza di casi Covid in Umbria.