Positivi Covid-19 nel Comune di Giano, il sindaco Petruccioli "Tutto sotto controllo, niente allarmismi" - Tuttoggi

In un post affidato alla pagina personale di Facebook, il sindaco di Giano dell’Umbria, Manuel Petruccioli, spiega ai propri concittadini la reale situazione sanitaria del territorio, dopo la notizia delle 4 persone risultate positive al Covid-19.

Cari concittadini,

vi scrivo queste poche righe per informarvi sulla situazione epidemiologica in atto. Voglio rassicurarvi sia sul fatto che non è il momento di allarmismi e che la situazione a Bastardo e nel Comune di Giano non è affatto “fuori controllo”, tutt’altro: l’interlocuzione con le autorità civili e sanitarie è costante, come è sempre più approfondita e accurata la mappatura delle persone che sono rientrate dai Paesi a rischio, diverse decine delle quali sono in isolamento domiciliare, con controlli e verifiche pressochè quotidiane da parte dei nostri agenti di polizia locale e dei carabinieri.

I 4 positivi al Covid-19, come sapete, sono tutti asintomatici e il Centro operativo comunale sta operando quotidianamente per ogni operazione di informazione, assistenza e supporto alle persone in isolamento o a quelle rientrate da Paesi a rischio (che hanno l’obbligo, ricordo, di comunicarlo al Comune, alla Asl o al Coc stesso).

Come amministrazione comunale abbiamo comunicato alle autorità sanitarie l‘opportunità di non ricorrere all’istituzione di una “zona rossa”, se non come misura estrema, quanto piuttosto di approntare tutti gli strumenti e i controlli utili ad avere una mappatura epidemologica e sanitaria quanto più accurata possibile.

A questo proposito la Regione ha riconosciuto la congruità del nostro operato, dando mandato ai vertici dell’Asl 2 di predisporre un piano d’azione per arrivare a questo risultato, che sarà approntato entro la mattinata di domani, per attuarsi poi a stretto giro nelle prossime ore.

In tutto questo quadro, in continua e rapida evoluzione, raccomandiamo a tutti la scrupolosa attenzione a tutte le norme di prevenzione del contagio, senza sottovalutare alcun rischio: lavarsi spesso le mani, usare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza ed evitare assembramenti.

Solo in questo modo, così come avvenuto nei mesi scorsi, riusciremo ad evitare il propagarsi del virus che ora, purtroppo, vede negli asintomatici i “portatori sani” più a rischio di contagio per le altre persone, con danni incalcolabili per le ovvie e immediate ripercussioni di questo processo.Il sindaco

Manuel Petruccioli