Porti, Rixi: "Riforma per renderli più competitivi e interconnessi" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Il nostro impegno per la riforma delle autorità portuali, da attuare entro il 2025, mira a rendere i porti italiani più competitivi e interconnessi a livello globale". Ad affermarlo è il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, in apertura dell’Assemblea di Confitarma di scena oggi a Napoli.

L’obiettivo, sottolinea, "è creare una rete efficiente, capace di rafforzare la nostra posizione nel Mediterraneo e contribuire alla competitività del Paese in un contesto internazionale. Entro fine novembre, inoltre, concluderemo il Memorandum of Understanding con l’India per il corridoio Imec, un progetto strategico che faciliterà i flussi commerciali tra Asia, Medio Oriente, Europa e Africa, dando impulso alle nostre relazioni geopolitiche. La blue economy sarà centrale per una crescita sostenibile, non solo economica ma anche sociale. Rappresenta un’opportunità per sviluppare nuove professioni, favorire inclusione e sostenibilità, rendendo l’Italia protagonista nell’innovazione e nella tutela delle risorse marine".