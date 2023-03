xd6/pc/gtr

“La cultura del mare deve tornare centrale per il Paese. La stessa città di Palermo ha riscoperto il mare dopo che il Porto è diventato dinamico per la città. Per tanti anni Palermo non ha guardato sul mare e ha perso grandissime occasioni”. Lo ha detto Edoardo Rixi, Viceministro Infrastrutture e Mobilità sostenibili a margine del convegno ‘Infrastrutture e Cultura: Il Ruolo del Porto per lo sviluppo del territorio’.