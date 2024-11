Porti, Musolino: "Hydrogen Valley, un progetto come questo è un banco di prova" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Nel 2021 siamo stati la prima Hydrogen Valley italiana, abbiamo creduto in un determinato tipo di visione, oggi altri ci stanno rincorrendo. Era nato come progetto pubblico poi è diventato a partenariato misto grazie alla lungimiranza di alcuni imprenditori. Oggi la vera capacità di cambiamento è quando pubblico e privato lavorano insieme per un bene comune. Non sappiamo se l'idrogeno sarà la fonte energetica del futuro, ma intanto dobbiamo sperimentare e ogni volta aggiungiamo un tassello alla transizione energetica e sostenibile. Un progetto come questo è un banco di prova. Si arriva ai risultati importanti facendo fatica e sbagliando. Siamo perfettamente nei tempi”. Ad affermarlo è Pino Musolino, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Porti di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, in occasione del workshop avente ad oggetto gli sviluppi in atto della mobilità a idrogeno nel contesto portuale e retroportuale di Civitavecchia.

Il progetto Life3H co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Life, ha come obiettivo quello di sviluppare Hydrogen Valley, ovvero specifiche aree nelle quali sono presenti una stazione di rifornimento e servizi di mobilità basati sull’idrogeno.