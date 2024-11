Porti, Amici su Hydrogen Valley: "Port Mobility ha messo a disposizione la propria esperienza" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - "Port Mobility ha sempre creduto in questo progetto. Il nostro ruolo è principalmente operativo, abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza e cercato di sviluppare una prima fase. Il progetto Life3H ha una durata di 18 mesi ed ha uno scopo dimostrativo. Nella fase after Life si darà seguito al progetto per renderlo duraturo nel tempo. I due autobus di 8 metri sono in grado di trasportare circa 48 persone nelle zone di maggior interesse portuale". Ad affermarlo è Gina Amici, consigliere delegato Port Mobility durante il workshop avente ad oggetto gli sviluppi in atto della mobilità a idrogeno nel contesto portuale e retroportuale di Civitavecchia.