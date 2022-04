Porta Eburnea, Francesca Galassi è la prima dama

La 27enne educatrice e insegnante con la passione per gli animali è la prima eletta nell'edizione 2022 di Perugia1416

Francesca Galassi è la prima dama del Magnifico Rione di Porta Eburnea, che sfilerà nel corteo storico della settima edizione di Perugia1416, la rievocazione storica in programma nell’acropoli dal 9 al 12 giugno.

La 27enne, nata a Camposampiero (in provincia di Padova) ma trasferitasi in Umbria quando aveva appena 3 anni, è un’educatrice e insegnante di scuola materna ad Assisi. Studia per conseguire la seconda laurea in scienze della formazione primaria per diventare insegnante della primaria, come hobby fa lunghe passeggiate nella natura e ha un grande amore per gli animali.