La Provincia di Terni ha istituito un senso unico alternato regolato da semaforo mobile sulla SP 55 di Porano. L’ordinanza scatterà da domani e resterà in vigore fino al 16 giugno dal Km 0+660 al Km 0+960 dalle 7 alle 19 per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori alla condotta fognaria