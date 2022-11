Porano, a Natale luminarie ridotte per il caro energia - Tuttoggi

Conticelli: “Non mancherà lo spirito natalizio”

“La riduzione delle luminarie – ha spiegato il sindaco – è coerente con le azioni di risparmio che cittadini e piccole imprese sono costretti ad affrontare. Non mancheranno, certamente, lo spirito natalizio e i festeggiamenti grazie alle iniziative organizzate dalla Pro Loco, dall’associazione ‘Amici del Presepe Vivente’ e dalla biblioteca comunale”.

A Porano 280 nuovi corpi illuminanti a led

Conticelli, infine, ha dichiarato che si è concluso il procedimento di aggiudicazione dei lavori che prevedono: la fornitura e la posa in opera di 280 corpi illuminanti con tecnologia led, in sostituzione dei vecchi corpi illuminanti a vapori di sodio e ioduri metallici; l’installazione di nuovi sensori crepuscolari con soglia di intervento regolabile corredati da timer interno per spegnimento anticipato mirato; l’accorpamento di contatori per limitare le spese fisse.

“Tali interventi – ha concluso il sindaco- completeranno un’azione di efficientamento energetico già percorsa dalla precedente Amministrazione comunale, producendo evidenti benefici in termini di consumo energetico e di risparmio economico”.