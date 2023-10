Ponzani "Fioravanti pronto per far bene a Parigi" - Tuttoggi.info

Un azzurro a Tahiti per cavalcare l’onda. È Leonardo Fioravanti, atleta di punta della Federazione Italiana Surfing Sci Nautico Wakeboard, finora l’unico surfista tricolore ad aver strappato il pass per le Olimpiadi di Parigi. Un campione dalle grandi prospettive sul quale il presidente federale Claudio Ponzani scommette in vista dell’appuntamento a cinque cerchi. Non solo Olimpiadi per la Federazione Italiana Surfing Sci Nautico Wakeboard, che con le sue Nazionali è impegnata nei prossimi mesi su più fronti.

mc/mrv