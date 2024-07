Ponyadi Kep Italia 2024: tre ori per le amazzoni del Fuxiateam sulle tre categorie dell'endurance, ma è bottino di medaglie per tutto il team dell'Umbria - Tuttoggi.info

Dopo aver conquistato quattro titoli ai Campionati italiani pony 2024, il Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy vince tutte tre le categorie della disciplina dell’Endurance alla diciottesima edizione delle Ponyadi Kep Italia. L’evento, di rilevanza federale interamente dedicato al mondo del pony e dei giovani, è andato in scena dal 24 al 27 luglio all’Arezzo Equestrian Centre, invaso da un vero e proprio esercito di partecipanti: oltre 1200 giovani atleti e quasi 1000 pony provenienti da tutte le regioni d’Italia e da San Marino.

In rappresentanza della squadra dell’Umbria, quest’anno il Fuxiateam aveva schierato cinque giovani amazzoni accompagnate dai loro pony, replicando il successo dello scorso anno. Nella Pony Elite 9 km, Aurora Laurenzi, campionessa italiana in carica della categoria, ha trionfato sul primo gradino del podio in sella a Salida. Nella categoria Pony B 6 km ha conquistato la medaglia d’oro Greta Bigazzi, sempre con Salida. Infine, nella Pony A 3 km l’oro è andato a Costanza Monetti in sella a Sirio, riconfermando così il titolo italiano 2024 nella categoria. Soddisfazioni anche per Bianca Fiorucci, classificatasi al 10° posto nella Pony Elite, e per Vittoria Monetti al 16° posto nella Pony B.

Ma ai successi centrati dal Fuxiateam si aggiungono anche quelli del Circolo Ippico Montione, della Scuderia del Borgo e del Caldese Horse Academy. Così l’Umbria, guidata dallo chef d’equipe Costanza Laliscia, ha conquistato anche due medaglie d’oro nelle classifiche a squadre delle categorie Pony Elite e Pony B e la medaglia d’argento nella categoria Pony A, oltre al bronzo individuale di Martina Bartocci sulla Pony B (Circolo Ippico Montione).

Le amazzoni del Fuxiateam e del Circolo Ippico Valmarino hanno poi rappresentato le due squadre dell’Umbria sul percorso motorio della prova ginnica “Cavaliere Atleta”, che è la novità delle ultime tre edizioni delle Ponyadi Kep Italia. Tra le 18 squadre partecipanti, la medaglia d’argento è andata al team dell’Umbria, composto dalle sorelle Vittoria e Costanza Monetti e Greta Bigazzi (che ha registrato il tempo più veloce di tutta la gara) del Fuxiateam e Veronica Furiani del Circolo Ippico Valmarino.

Bottino ricco di medaglie, quindi, per le giovani atlete umbre dell’Endurance che, nelle due giornate delle Ponyadi Kep Italia 2024, hanno conquistato ben 5 ori, 2 argenti e 1 bronzo: un risultato straordinario che ha riempito d’orgoglio la pluricampionessa Costanza Laliscia, tecnico delle amazzoni del Fuxiateam e chef d’équipe dell’Endurance, e Maria Sole Lama, tecnico del Circolo Ippico Montione, per l’intenso lavoro svolto quotidianamente e per la dedizione e passione mostrata dalle giovani promesse in gara.