 Ponte sullo Stretto, Salvini “Dovrebbe esserci in 7 anni dopo avvio lavori” - Tuttoggi.info
ItalPress

Gio, 11/09/2025 - 22:32

ROMA (ITALPRESS) – “La prima volta che si parlò di ponte sullo stretto di Messina fu nel 1866 con Iacini: sono passati 159 anni e sono felice dopo anni di fatica, impegno e spese che il dossier sia finito e sia stato approvato in Consiglio dei ministri; ora è in mano alla Corte dei conti per la verifica e quando avrà l’ok faremo partire i cantieri”. Lo sottolinea il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Dritto e rovescio. “Il ponte permetterà di attraversare in 12 minuti tragitti che oggi si fanno in 2-3 ore in treno: per le macchine ci sono ore di coda e il passaggio costa 42 euro, mentre con il ponte si fa in 10 minuti con una spesa di 7 euro; inoltre per Sicilia e Calabria sarà una grande occasione di rilancio occupazionale. I miei ingegneri dicono che dall’avvio dei cantieri l’opera dovrebbe essere pronta in sette anni: il 2032 potrebbe essere l’anno del ponte sullo stretto, del treno tra Torino e Lione, del tunnel da Bolzano a Innsbruck e della metro C di Roma”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS)

