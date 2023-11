Ponte Stretto, Schifani "Nessun ritardo, manterremo impegni assunti" - Tuttoggi.info

BELPASSO (CATANIA) (ITALPRESS) – Sul Ponte sullo Stretto “non c’è nessun rallentamento”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, parlando con i giornalisti a margine della firma di un protocollo di intesa tra la Regione Siciliana e Webuild per promuovere gli investimenti, la formazione professionale e l’avviamento al lavoro in Sicilia, nell’ambito dei cantieri per le infrastrutture ferroviarie e stradali che il gruppo imprenditoriale sta realizzando nell’Isola. L’accordo è stato firmato questa mattina dal governatore Renato Schifani e dall’amministratore delegato Pietro Salini, in occasione della presentazione dell’iniziativa “Cantiere lavoro Italia” in Sicilia e della nuova fabbrica dei conci “Roboplant”, a Belpasso, nel Catanese. “Sono in continuo contatto con il ministro Salvini, non c’è nessun rallentamento – ha ribadito -. L’obiettivo principale anche della regione di Sicilia è mantenere gli impegni assunti nei confronti del ministro Salvini e contribuendo con uno stanziamento in quota FSC. Sto lavorando con i miei per ritoccare al rialzo quella disponibilità di un miliardo e 200 milioni. C’è stato chiesto un ulteriore sforzo e non ci sottrarremo, anche per onorare l’impegno con il ministro Matteo Salvini. E lo faccio anche per i siciliani, perché so bene come la realizzazione del ponte cambierà strategicamente e economicamente la qualità della loro vita”, ha concluso.

col/col3/gtr