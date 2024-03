Ponte Stretto, Salvini "Nessuna devastazione, arricchimento territori" - Tuttoggi.info

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Con il ponte sullo Stretto non ci sarà “nessuna devastazione, si arricchiranno i territori sia sulla sponda calabrese sia sua quella siciliana”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, parlando con i giornalisti a Reggio Calabria a margine dell’evento di presentazione del nuovo treno ibrido Intercity. “Ci sarà un aumento di lavoro, turismo, valore degli immobili sia pubblici che privati. Penso che sia un’operazione vincente da tutti i punti di vista. Fortunatamente – ha aggiunto – il ponte lo fanno gli ingegneri, non i ministri. Lo fanno perché resista al vento, a eventuali terremoti, alle maree e porterà migliaia di posti di lavoro in due terre come Calabria e Sicilia che hanno diritto ad avere collegamenti moderni e speranza per i loro giovani”.

