 Ponte Stretto, Salvini "Entro martedì risposte alla Corte dei Conti" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ponte Stretto, Salvini “Entro martedì risposte alla Corte dei Conti”

ItalPress

Ponte Stretto, Salvini “Entro martedì risposte alla Corte dei Conti”

Dom, 26/10/2025 - 15:03

Condividi su:


NAPOLI (ITALPRESS) – “Sono al lavoro anche questa mattina. Oggi è domenica, ho sentito i miei tecnici e siamo a lavoro per dare entro martedì tutte le risposte che la Corte dei Conti chiede, per avere un parere positivo mercoledì”. Così il vicepremier Matteo Salvini, a Napoli, a margine della presentazione della lista della Lega per le prossime elezioni regionali della Campania. “Il fatto – ha proseguito Salvini – che nelle prime 24 ore l’azienda che curerà i lavori abbia avuto 4 mila richieste di lavoro – di tecnici, di ingegneri, di operai, di maestranze – dice che il ponte sullo stretto sarà un grande rilancio per l’Italia a livello nazionale. Quindi, non voglio neanche pensare che qualcuno per motivi burocratici o cavilli fermi la più grande opera pubblica che in Occidente è in lavorazione”.

xm9/abr/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!