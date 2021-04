“Vogliamo diventare il cuore del Mediterraneo e non è possibile diventarlo se non c’è Alta Velocità. Ma non ci può essere Alta Velocità senza attraversamento veloce dello Stretto di Messina”. A dirlo e’ il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa a Catania col governatore della Calabria, Nino Spirli’, e l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, sul Ponte sullo Stretto.

