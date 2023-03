“Noi riteniamo che quest’opera sia strategica per rilanciare il Mezzogiorno”. Così Riccardo Di Stefano, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, che aggiunge: “Ma occorre che non resti una cattedrale nel deserto, ma sia inserita in un piano strategico di infrastrutturazione logistica del Mezzogiorno, a beneficio di tutto il Paese”. xd6/vbo/gtr