 Ponte Stretto, Ciucci "Cantieri prima di fine legislatura, iter entro settembre" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ponte Stretto, Ciucci “Cantieri prima di fine legislatura, iter entro settembre”

ItalPress

Ponte Stretto, Ciucci “Cantieri prima di fine legislatura, iter entro settembre”

Sab, 28/03/2026 - 18:02

Condividi su:


MESSINA (ITALPRESS) – “Contiamo di completare l’iter procedurale e approvativo entro settembre, per avviare nell’ultimo trimestre le prime attività sul territorio e aprire i cantieri prima della fine della legislatura”. Lo ha detto Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, a margine della manifestazione “L’ora del Ponte” in piazza Unione Europea. “L’avvio sarà graduale – ha aggiunto – con le opere propedeutiche, le bonifiche, le verifiche archeologiche e i primi interventi concordati con le amministrazioni di Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria”. “Sono un tecnico e non faccio valutazioni politiche – ha concluso – ma credo che fermare o rallentare il progetto sarebbe poco sensato, perché significherebbe aumentare tempi e costi, cosa che non possiamo più permetterci”.

xr6/tvi/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!