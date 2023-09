Ponte stretto, Bonaccini "Non si farà perchè mancano i soldi" - Tuttoggi.info

AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Non si può essere ideologicamente contro il Ponte. Io, intanto, sono convinto che non se ne farà nulla perché non hanno i soldi nemmeno per fare un vero taglio del cuneo fiscale e per la sanità pubblica e perché sono divisi fra loro”. Così, a margine della festa dell’Unità di Agrigento, il presidente del Pd e governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che aggiunge: “Il problema è il grado delle infrastrutture. Bisognerebbe pensare prima di tutto ai collegamenti stradali, autostradali e ferroviari che consentano ai siciliani di non impiegare ore per percorrere distanze che in altre parti d’Italia si fanno in mezz’ora”. vbo

– video ufficio stampa Partito Democratico –