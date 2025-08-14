 Ponte Morandi, Meloni “Ancora vivissima la sete di verità e giustizia” - Tuttoggi.info
Ponte Morandi, Meloni “Ancora vivissima la sete di verità e giustizia”

ItalPress

Ponte Morandi, Meloni “Ancora vivissima la sete di verità e giustizia”

Gio, 14/08/2025 - 15:48

ROMA (ITALPRESS) – “Il 14 agosto di sette anni fa, Genova, la Liguria e l’Italia intera sono state sconvolte da una catastrofe che rimarrà per sempre nella memoria del nostro popolo. Tutti noi abbiamo ancora negli occhi le drammatiche immagini del crollo del Ponte Morandi e conserviamo nel cuore l’angoscia di quei momenti, il senso di smarrimento di fronte ad una tragedia spaventosa, la riconoscenza per l’eroismo dei soccorritori, il dolore per le quarantatrè vite spezzate. Allo stesso modo, è ancora vivissima la sete di verità e giustizia, invocata con tenacia dai famigliari delle vittime e sostenuta da tutto il popolo italiano. Accertare le responsabilità per ciò che è accaduto, individuare le eventuali colpe ed omissioni, dare risposte definitive: obblighi morali e civili che non possono essere disattesi”. Lo afferma il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel settimo anniversario del crollo del Ponte Morandi.
“Il 14 agosto di sette anni fa Genova è stata duramente ferita, ma non si è lasciata abbattere. E ha mostrato al mondo la forza di una comunità unita, capace di ricostruire e di rinascere. Il Ponte San Giorgio – continua – ne è il simbolo più potente, prova concreta di una Nazione e di un popolo che anche nei momenti più difficili sanno prendersi per mano e rialzarsi, più forti e orgogliosi di prima”.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

