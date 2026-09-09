Pomodoro italiano, boom di export negli Stati Uniti - Tuttoggi.info

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Pomodoro italiano, boom di export negli Stati Uniti

ItalPress

Pomodoro italiano, boom di export negli Stati Uniti

Mer, 09/09/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – L’oro rosso italiano conquista sempre di più gli Stati Uniti. Nei primi sette mesi del 2026, l’export di conserve di pomodoro verso il mercato americano è cresciuto di oltre l’11%, sia in valore che in volume.
Secondo le proiezioni Istat fornite da Anicav, sono stati esportati oltre 132 milioni di euro di prodotto, pari a più di 105mila tonnellate.
E se il ritmo di crescita dovesse mantenersi fino alla fine dell’anno, le importazioni americane potrebbero arrivare a sfiorare i 227 milioni di euro e le 183mila tonnellate, superando così il precedente record del 2024.
Numeri che confermano il successo del Made in Italy sulle tavole americane, apprezzato per la qualità delle materie prime, il gusto e la tradizione produttiva.
Ma sul futuro pesa l’incognita dei dazi americani. Per Anicav, un quadro commerciale stabile e prevedibile sarà fondamentale per sostenere gli investimenti e la competitività delle imprese italiane.
Intanto il settore guarda agli Stati Uniti come a un mercato ancora ricco di opportunità, con una nuova campagna promozionale che coinvolgerà New York, Chicago e Los Angeles.
fsc/azn

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