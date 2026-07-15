Polvese, per un mese e mezzo la Provincia attiva un servizio gratuito e garantisce i collegamenti - Tuttoggi.info

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Polvese, per un mese e mezzo la Provincia attiva un servizio gratuito e garantisce i collegamenti

Redazione

Polvese, per un mese e mezzo la Provincia attiva un servizio gratuito e garantisce i collegamenti

Mer, 15/07/2026 - 13:31

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Un servizio completamente gratuito per continuare a raggiungere l’Isola Polvese anche durante la sospensione del collegamento pubblico tra San Feliciano e l’isola, dovuta al basso livello delle acque del Lago Trasimeno. È la soluzione individuata e finanziata dalla Provincia di Perugia, che dal 15 luglio al 30 agosto garantirà un collegamento sostitutivo, consentendo a cittadini e turisti di raggiungere l’isola senza alcun costo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire la fruibilità di uno dei luoghi più rappresentativi del Trasimeno, limitando i disagi e sostenendo la stagione turistica.

Il servizio sarà effettuato dalla società Navilagando mediante un’imbarcazione con conducente, appositamente noleggiata dalla Provincia, con una capienza massima di 12 passeggeri per ciascun viaggio. Nel corso della giornata saranno effettuate numerose corse tra San Feliciano e Isola Polvese, così da assicurare continuità ai collegamenti. Le partenze avverranno dall’area dei pontili di San Feliciano, con imbarco dal pontile nuovo o dal pontile vecchio, in funzione delle esigenze operative del servizio.

“Siamo intervenuti con tempestività per garantire i collegamenti con l’Isola Polvese anche in questa fase di difficoltà legata alla sospensione del servizio pubblico di navigazione – dichiara il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti –. L’obiettivo è dare una risposta concreta ai cittadini, ai turisti e agli operatori del territorio, consentendo la regolare fruizione dell’isola nel periodo di maggiore affluenza e confermando l’impegno della Provincia nella valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e turistico del Lago Trasimeno”.

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