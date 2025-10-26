 Poliziotti scortano papà che porta figlia in ospedale. Meloni: "Eroi!" - Tuttoggi.info
Poliziotti scortano papà che porta figlia in ospedale. Meloni: “Eroi!”

Dom, 26/10/2025 - 19:03

(Adnkronos) – “Una bimba di 14 mesi rischia di soffocare per una grave crisi respiratoria. Il papà, nel panico, cerca di raggiungere l’ospedale ma resta bloccato nel traffico”. E’ quanto scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni raccontando quanto accaduto. “È in questo momento che lo notano Jacopo e Gaia, due agenti del commissariato Sant’Ippolito, durante il loro servizio di pattuglia. Capiscono subito la gravità della situazione e, senza perdere un secondo, accendono sirene e lampeggianti e aprono un varco nel traffico scortando l’auto del papà. In meno di tre minuti la bimba è nelle mani dei medici che riescono a liberarle le vie respiratorie. La bimba si salva e i genitori, tra le lacrime, ringraziano Gaia e Jacopo con un abbraccio pieno di gratitudine’. Eroi!”.  

