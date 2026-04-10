Polizia, Meloni “Storia fatta di coraggio, dedizione e servizio alla nazione” - Tuttoggi.info

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Polizia, Meloni “Storia fatta di coraggio, dedizione e servizio alla nazione”

ItalPress

Polizia, Meloni “Storia fatta di coraggio, dedizione e servizio alla nazione”

Ven, 10/04/2026 - 11:17

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ROMA (ITALPRESS) – “La Polizia di Stato compie 174 anni: una storia fatta di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione.
Da persone che ogni giorno svolgono un lavoro difficile, spesso in silenzio, in situazioni complicate. Che dimostrano cosa significa servire veramente lo Stato. Donne e uomini che in ogni angolo d’Italia rappresentano un presidio insostituibile di legalità, sicurezza, libertà. Che quotidianamente operano a difesa dei cittadini, contro il crimine e a difesa dei valori della nostra Repubblica”. Così su Instagram il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“A loro va la nostra più sincera gratitudine: grazie per come portate avanti questo lavoro, con professionalità, responsabilità, senso del dovere e delle istituzioni – prosegue -. Grazie per esserci sempre, lo Stato è al vostro fianco”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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