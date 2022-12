La Polizia incontra i ragazzi de “La locomotiva”

I giovani stregati dai racconti della polizia scientifica

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, oltre alla campagna di sensibilizzazione “Vacanze Sicure”, finalizzata all’informazione della cittadinanza e delle fasce più deboli della popolazione in merito alle buone prassi da seguire per prevenire i furti e le truffe, la Polizia di Stato di Perugia ha avviato – in tutta la provincia – una serie di iniziative all’insegna della solidarietà con l’obiettivo di regalare un sorriso ed essere vicini a quanti sono meno fortunati.

L’incontro con i ragazzi

Nell’ambito di queste iniziative, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno hanno incontrato i ragazzi della Cooperativa “La Locomotiva” che, fin dal 1979, si impegna per l’integrazione, l’emancipazione e la tutela dei diritti delle fasce più deboli, valori comuni a quelli che, da sempre, ispirano l’azione della Polizia di Stato.