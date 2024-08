Polizia in lutto, addio al dr. Diego Napoli - Tuttoggi.info

Venerdì, 30 luglio, dopo una lunga e terribile malattia, all’età di 74 anni, ci ha lasciato il dr. Diego Napoli, ex Vicario della Questura di Terni, Primo Dirigente della Polizia di Stato. Il dr. Napoli, arrivato a Terni nel 1997 come Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione, dopo alcuni anni era diventato Vice Questore Vicario, incarico che ha rivestito fino al pensionamento.

Addio al dr. Diego Napoli

Laureato in Giurisprudenza, nonostante fosse napoletano di origine, il Dr. Napoli aveva deciso di rimanere a Terni anche dopo la pensione con la sua famiglia; non era raro incontrarlo in giro per la città durante le sue passeggiate. Di elevata professionalità e di profonda umanità, lascia un vuoto nella Polizia di Stato ternana e in tutti quelli che lo hanno conosciuto; alla moglie Marianna e al figlio Giuseppe vanno le più sentite condoglianze del Questore Luigi Mangino a rappresentanza della Polizia di Stato ternana.