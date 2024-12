Polizia e Autostrade presentano "Navigard" per la sicurezza su strada - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Un sistema di algoritmi che permette di gestire i dati provenienti dalle più avanzate tecnologie per la sicurezza stradale, dal controllo dei sorpassi dei mezzi pesanti al monitoraggio del rispetto dei limiti di massa consentiti, dall’accertamento della velocità di transito, al controllo dei veicoli contromano: è la piattaforma Navigard, frutto dell’impegno di Autostrade per l‘Italia che contribuisce al lavoro della Polizia di Stato per garantire maggiore sicurezza sulle strade, e disincentivare i comportamenti scorretti, consentendo interventi mirati e sempre più tempestivi.

