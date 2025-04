Polizia di Terni, boom consumo cocaina | Violenze sessuali in aumento - Tuttoggi.info

Nella giornata di ieri, 10 aprile, la Polizia di Stato ha celebrato il 173° anniversario dalla sua fondazione. La Questura di Terni ha ricordato i caduti della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona nel piazzale antistante la Questura da parte del Questore, Luigi Mangino. La cerimonia celebrativa si è tenuta anche all’interno della Biblioteca dove sono state illustrate le attività della Questura e i risultati ottenuti dagli Ufficiali durante un anno di lavoro. In seguito sono state consegnate delle onorificenze al personale che si è distinto per doti professionali e spirito di sacrificio in operazioni di Polizia.

Le attività della Polizia di Stato di Terni

La Polizia di Terni, rispetto ai dati dello scorso anno, ha identificato il 10% in più di persone con un aumento degli arresti, +22% (121 le persone finite in manette), e una diminuizione delle denunce, -16%. Significativi gli aumenti delle misure di prevenzione messi in campo dalla Questura: +52% di avvisi orali, +90% foglio di via obbligatorio, +340% di provvedimenti di ammonimento e +90 di proposte di sorveglianza speciale.

Droga, boom cocaina a Terni

Il tema droga è da sempre uno dei punti dolenti per la città di Terni e i dati forniti dalla Questura di Terni lo dimostrano. In aumento tutti gli indici che riguardano le denunce e le segnalazioni, con un boom di consumo di cocaina: +819% di cocaina sequestrata per 24,9 Kg. di peso complessivo: nell’anno precedente erano stati sequestrati 2,6 Kg.. In aumento anche i sequestri di eroina e cannabinoidi (hashish e marijuana), con un significativo +266% di droga sequestrata, vale a dire 271,2 Kg.

Violenza contro le donne, aumentano le violenze sessuali

Non molto confortanti i dati che riguardano le attività per far fronte ai reati di violenza contro le donne. In particolare si registra un preoccupante +33% di violenze sessuali, 24 rispetto alle 18 dell’anno precedenti. Aumentano anche i maltrattamenti contro familiari e conviventi, +4%, fortunatamente diminuiscono gli atti persecutori, da 62 a 57.

In aumento furti di auto e ciclomotori

Mentre diminuiscono i furti in abitazione, salgono i furti da autovetture in sosta, +41% e +64% di furti di ciclomotori esattamente lo stesso numero che si registra per i furti di auto, rispettivamente 82 e 105 in cifre. Diminuiscono i furti di motocicli e i furti nei negozi.