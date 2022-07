Polivalente non idonea per serie A2, Vis Gubbio Calcio a 5 non si iscriverà al campionato - Tuttoggi

Secondo quanto stabilito dal comunicato ufficiale nr. 1389 del 2 maggio 2022 della divisione Calcio a 5 l’impianto di via dell’Arboreto, che nelle ultime due stagioni aveva beneficiato addirittura di altrettante deroghe, non ha le dimensioni minime richieste dal “Regolamento campi da gioco”.

Un “limite”, da anni mai risolto, che comporterebbe lo spostamento delle gare interne in altri Comuni della provincia di Perugia, dove esistono impianti omologati: una soluzione ritenuta “impraticabile” dalla stessa società, che esprime “tutto il proprio rammarico per una questione più volte sollevata, che l’amministrazione comunale non ha mai voluto affrontare in maniera risolutiva“.