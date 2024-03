Policlinico Palermo, Furnari "Importante riflettere su ruolo donne" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “E’ un momento nel quale vogliamo riflettere su quello è il benessere delle donne e il loro ruolo all’interno della società. Abbiamo raccolto anche dei dati all’interno del Policlinico sul benessere e la parità di genere, che serviranno a me come guida per capire dove insistere con azioni correttive di eventuali criticità che sono emerse”. Così Maria Grazia Furnari, commissario straordinario Policlinico Palermo, a margine del convegno “Salute, cultura, società, diritti: donne a confronto”, che si è svolto a Palermo.

