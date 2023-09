Polfer Foligno ferma un 34enne destinatario di mandato di arresto europeo

L'ordine di carcerazione era stato emesso dalla Svezia

Trentaquattrenne fermato dalla Polfer di Foligno ma destinatario di un mandato di arresto europeo. Mentre era impegnato negli ordinari controlli in Stazione, il personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Foligno ha fermato un 34enne cittadino nigeriano, regolare sul territorio nazionale, che era stato notato dagli operatori per il suo atteggiamento sospetto.

Mandato di arresto europeo

Avvicinato dagli agenti, alla richiesta del motivo della sua presenza in quel luogo, ha dichiarato di essere in attesa del treno regionale diretto ad Ancona. Dopo essere stato identificato, gli operatori lo hanno sottoposto ad un controllo più approfondito che ha dato esito positivo. Infatti, a seguito di una verifica in Banca Dati, è emerso che il 34enne era destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Svezia per il reato di riciclaggio aggravato.

Per questo motivo, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia Ferroviaria dove, al termine delle attività di rito, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso la Casa Circondariale di Spoleto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.