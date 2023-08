Poggiodomo tra trekking, spettacoli e iniziative culturali - Tuttoggi.info

Il più piccolo Comune dell'Umbria si anima per allietare le serate di residenti e villeggianti.

Anche il più piccolo Comune dell’Umbria si anima per allietare le serate di residenti e villeggianti. “Estate a Poggiodomo 2023” è infatti l’evento realizzato dal Comune di Poggiodomo e delle Pro Loco di Usigni, Poggiodomo, Mucciafora, Roccatamburo insieme all’Associazione per Poggiodomo. Il Comune di Poggiodomo ha sostenuto e coinvolto le associazioni locali nella realizzazione di molteplici iniziative

interconnesse tra loro, che spaziano dai convegni alle attività sportive, passando per le degustazioni di

prodotti locali e l’allestimento di spettacoli folkloristici strettamente legati al territorio.

Domenica 13 agosto alle ore 8.30 è previsto l’inizio delle attività di trekking realizzate insieme a Valnerina Discovery, con partenza da Piazza Guglielmo Marconi (Poggiodomo). Sarà possibile vivere l’esperienza alla scoperta della Valle del Tissino con diversi itinerari anche lunedì 14 agosto, venerdì 18 agosto e venerdì 25 agosto, con stesso luogo e orario di partenza. Per info e prenotazioni contattare il 327 823 3500. Il 13 agosto la giornata si concluderà con l’attività di degustazione gratuita di vini delle ore 19.00, nel borgo di Usigni.

Lunedì 14 agosto l’appuntamento a Mucciafora è alle ore 20.00, con “La Festa della Bruschetta”, seguita alle ore 21.00 dallo spettacolo teatrale “Aspettando Ferragosto – Una notte di magia e sapori” a cura della Compagnia Teatrale Accademia Creativa.

Giovedì 17 agosto il ritrovo si sposta a Roccatamburo, dove alle ore 17.30 si terrà il convegno letterario “Le origini del Comune di Poggiodomo e delle sue Frazioni”, a cui farà seguito da una ricca degustazione di prodotti tipici locali e vini umbri. Venerdì 18 agosto da non perdere alle ore 21.00 la “No Name Band” e in fine nella serata del 19 agosto Roccatamburo organizzerà alle ore 20.00 la Cena Sociale seguita alle ore 21.00 dallo spettacolo comico portato da Raoul Maiuli.

La rassegna di eventi si avvierà verso la conclusione, spostandosi a Poggiodomo, venerdì 25 agosto alle ore 21, dove si svolgerà la commedia in vernacolo nursino “Lu Pellegrinaggiu” a cura della compagnia teatrale di Norcia. Domenica 27 agosto alle ore 16.30 inizierà l’ultimo appuntamento del calendario: sempre a Poggiodomo ci sarà la presentazione del libro fotografico “Associazione per Poggiodomo dieci anni di storia di luoghi e di persone”.

Il programma realizzato in collaborazione con le Associazioni locali e con il contributo del GAL VALLE

UMBRA E SIBILLINI MIS 19.3 – sottomisura 19.3.1.03.