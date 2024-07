Pogacar vince sul Galibier in solitaria e torna in maglia gialla - Tuttoggi.info

VALLOIRE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar ha vinto con arrivo solitario la quarta tappa del Tour de France, da Pinerolo a Valloire di 139,6 km. Lo sloveno indossa nuovamente la maglia gialla di leader della corsa sfilandola a Carapaz, giunto al traguardo con oltre 5′ di ritardo. Lo scatto decisivo è arrivato sul Galibier, con Vingegaard che ha provato a rimanere a ruota senza riuscirci. Lo sloveno ha poi aumentato il suo vantaggio nella discesa verso il traguardo. Piazzamento d’onore, con 35″ di ritardo sul vincitore, per Remco Evenepoel, terzo Ayuso e quarto Roglic. Adesso, Pogacar comanda la classifica generale con 45″ di vantaggio su Evenepoel e 50″ su Vingegaard. Si tratta della 15esima vittoria stagionale per il corridore della UAE Emirates, la 12esima al Tour de France. Domani è in programma la 5a tappa, da Saint-Jean-de-Maurienne a raggiungere Saint-Vulbas di 177,4 km.

